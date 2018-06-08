В Турции заявили о начале военной операции в Ираке‍

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Как отметил глава государства, военные действия могут начаться в том случае, если Ирак не решит проблему терроризма.

Эрдоган уточнил, что армия Турции может ударить по Синджару и Кандилю. Стоит добавить, что турецкий президент впервые говорит о таких планах, и по его мнению, Махмур – ключевое место разведения террористов.

К слову, в районе Кандиля расположена база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламен Турецкой Республики утвердил законопроект о проведении перемен в правительстве страны в виде досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня текущего 2018 года. Отмечается, что в заседании парламента, в частности, приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.