08:56 08.06.2018 | Политика | Новости
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В Турции заявили о начале военной операции в Ираке‍

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что армия страны готова к началу новой военной операции в трех иракских городах.

В Турции заявили о начале военной операции в Ираке‍

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Как отметил глава государства, военные действия могут начаться в том случае, если Ирак не решит проблему терроризма.

Эрдоган уточнил, что армия Турции может ударить по Синджару и Кандилю. Стоит добавить, что турецкий президент впервые говорит о таких планах, и по его мнению, Махмур – ключевое место разведения террористов.

К слову, в районе Кандиля расположена база запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламен Турецкой Республики утвердил законопроект о проведении перемен в правительстве страны в виде досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня текущего 2018 года. Отмечается, что в заседании парламента, в частности, приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.


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