В Раде сегодня традиционно пройдет час вопросов к правительству

Согласно распорядку парламента значится рассмотрение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Кроме того, народные депутаты могут принять постановления о назначении именных стипендий Верховной рады для талантливых молодых ученых.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", накануне Верховная рада приняла зокон о Высшем антикоррупционном суде Украины, который сможет вынести приговоры уже в первой половине 2019 года.

Спикер парламента Андрей Паубий заявил, что он и президент уже обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов. Надеюсь, что они будут представлены чем быстрее.