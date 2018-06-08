В Раде сегодня традиционно пройдет час вопросов к правительству

Сегодня восьмого июня, в Верховной раде Украины пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.
Согласно распорядку парламента значится рассмотрение изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.
Кроме того, народные депутаты могут принять постановления о назначении именных стипендий Верховной рады для талантливых молодых ученых.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", накануне Верховная рада приняла зокон о Высшем антикоррупционном суде Украины, который сможет вынести приговоры уже в первой половине 2019 года.
Спикер парламента Андрей Паубий заявил, что он и президент уже обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов. Надеюсь, что они будут представлены чем быстрее.