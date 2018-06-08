В Раде предлагают уволить еще одного министра

Как отмечается, инициаторами такого решения выступили семь народных депутатов: Алексей Рябчин от "Батькивщины"), Сергей Каплин, Наталья Новак и Александр Сугоняко от БПП, а также внефракционные Наталия Веселова, Сергей Тарута, Виктор Чумак, Юрий Деревянко и Юрий Левченко.

Нардепы утверждают, наблюдается неудовлетворённая ситуация с соблюдением прав внутренне перемещенных лиц, а также социальным обеспечением других категорий населения. Поэтому чиновники предлагают признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и освобождение от занимаемой должности Андрея Ревы.

Постановление отправлено на рассмотрение комитета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украин одобрила представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.