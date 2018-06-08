В КИУ назвали партии, которые сдали пуcтые отчеты за 2018 год

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

По предварительной информации, в украинском государстве насчитывается свыше 350 партий. В частности, их которых 100 политсил не подали отчеты в течение ранее указанного периода.

Так, пустые отчеты подали такие партии как "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Винницкая европейская стратегия", "Слуга народа", "Новые лица", "Партия Натальи Королевской - Украина-вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

При этом "Коммунистическая партия Украины" и "Партия Регионов" официально продолжают вести деятельность.

"КПУ" было потрачено 58 тыс. гривен, "ПР" - 48 тыс.", - гласит сообщение.

Все украинские партии, без учета парламентских, потратили за три месяца 14,9 млн грн. Больше всего - "Аграрная партия Украины" (3,4 млн грн), "УКРОП" (2,3 млн грн), "Наш край" (1,4 млн грн), "Українська галицька партія" (1,2 млн грн) и ВО "Свобода" (1 млн грн).

Среди парламентских партий по расходам лидируют три партии: "Блок Петра Порошенко" (28,7 млн грн), "Народный фронт" (20,2 млн грн), "Самопомощь" (20,1 млн грн).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не будет вступать ни в "Народный фронт", ни "Блок Петра Порошенко".