В Канаде требуют от России освободить Сенцова

Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

По ее словам, Канада глубоко обеспокоена состоянием украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который в настоящее время находится в тюрьме и голодает с протестом против несправедливого отношения к украинским политическим заключенным.

"Мы призываем Россию освободить его", - отметила Фриланд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов после трех недель бессрочной голодовки чуствует себя заметно хуже. Состояние стремительно ухудшается, в связи с чем на этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего.