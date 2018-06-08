Турчинов ответил на слова Путина о "тяжелых последствиях" наступления Украины на Донбассе

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о "тяжелых последствиях" для Украины в случае если она надумает освобождать Донбасс. Как сообщает пресс-служба СНБО, секретарь Совбеза подчеркнул, что украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей.

Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать только в тоталитарных условиях, когда жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней, - пояснил Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс. Накануне глава российского государства во время общения с россиянами на "прямой линии" заявил, что надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится это будет иметь очень тяжелые последствия. При этом, по его словам, России оказывает обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать и дальше.