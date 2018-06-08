09:32 08.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп может пригласить Ким Чен Ына в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Штаты.

Трамп может пригласить Ким Чен Ына в США

Это может произойти, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо. Об этом в пятницу в четверг вечером, 7 июня, заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сам президент США.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп заверил, что это может вполне произойти. При этом он отметил, что ожидает нормализации отношения между странами после встречи с лидером КНДР.

США, Япония, Китай и Южная Корея поддержат Северную Корею, если договоренности с руководителем КНДР будут достигнуты.

Напомним, накануне президент США провел совместную конференцию с журналистами по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

Как сообщал УРА-Информ, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в отеле Capella, который расположен на острове Сентоса в Сингапуре


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