Трамп может пригласить Ким Чен Ына в США

Это может произойти, если встреча сторон на саммите в Сингапуре 12 июня пойдет хорошо. Об этом в пятницу в четверг вечером, 7 июня, заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ сам президент США.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп заверил, что это может вполне произойти. При этом он отметил, что ожидает нормализации отношения между странами после встречи с лидером КНДР.

США, Япония, Китай и Южная Корея поддержат Северную Корею, если договоренности с руководителем КНДР будут достигнуты.

Напомним, накануне президент США провел совместную конференцию с журналистами по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

Как сообщал УРА-Информ, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в отеле Capella, который расположен на острове Сентоса в Сингапуре