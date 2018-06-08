08:15 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суды не рассматривают 50 представлений САП, - Парубий

На сегодняшний день ококло 50 представлений Специализированной антикоррупционной прокуратуры в судах не рассматриваются.

Суды не рассматривают 50 представлений САП, - Парубий

Из 138 представлений, которые начало НАБУ часть уже передало в суд, но судами они вообще не рассматриваются. Некоторые по полтора года лежат в судах, и даже не доходит до их рассмотрения.

Об этом в четверг, 7 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава парламента Андрей Паубий. По его словам, есть основная проблему - можно выявить коррупционера, можно поймать его на взятке, можно привести доказательства, передать их в САП, а затем в суде оно замирает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий надеется, что Высший антикоррупционный суд Украины сможет вынести приговоры уже в первой половине 2019 года. Создать его можно до конца этого года, - уверен глава парламента.


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