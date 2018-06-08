США: глобальное лидерство или мировое господство

По его словам, в Овальном кабинете многие заинтересованные лица просто не могут найти согласия в вопросах торговли, климатических изменений и иранской ядерной сделки. Вероятно, что это может привести к неожиданным последствиям в существующем миропорядке, при котором либеральная демократия и основные свободы перестанут существовать. Многие проблемы в Вашингтоне негативно отображаются в Европе, что не может не беспокоить европейские государства.

"Это просто сыграет на руку тем, кто ищет новый постзападный порядок", - подытожил Туск.

Напомним, что Европейский Союз запустил обработку списка еще в марте 2018 года, но обязался не применять его, если президент Трамп не установит 25 процентные тарифы на импорт стали и десять процентов на алюминий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Европейском союзе продумывают целый перечень тарифов, в том числе на виски и мотоциклы. Процедура запущена в ответ на решение США о новых пошлинах на ввоз в страну стали и алюминия.