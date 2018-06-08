14:36 08.06.2018 | Политика | Новости
100196288:labazovych

Сенат Канады поприветствовал закон о легализации марихуаны

Сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. Соответствующее решение было принято при 52 голосах за, однако 30 человек  проголосовали против и один воздержался.

Сенат Канады поприветствовал закон о легализации марихуаны

Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, из-за большого количества правок указанный документ будет направлен в Палату общин, которая ранее одобрила его. Таким образом, реализация закона будет возможна к концу 2018 года.

Стоит добавить, что легализацию марихуаны в США поддержали около 59% граждан. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черновцах правоохранительные органы выявили и провели захват группы наркоторговцев, которые сами выращивали и сбывали психоактивное средство марихуану. В состав задержанных вошли двое мужчин из Новоселицкого района в возрасте 33 и 47 лет. Их роли в группе были распределены. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Раде предлагают уволить еще одного министра В Греции автобус с мигрантами врезался в стену, есть погибшие Аль Пачино получил роль в новом фильме Тарантино Украинские звезды похвастались премиями из Москвы - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив