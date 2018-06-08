18:54 08.06.2018 | Политика | Новости
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Президент США рассматривает вариант помилования около 3 тыс. человек

Действующий американский президент Дональд Трамп допускает возможность помилования, по меньшей мере, 3 тыс. человек.

Президент США рассматривает вариант помилования около 3 тыс. человек

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласну заявлению президента США, которое прозвучало сегодня восьмого июня, помилованым может быть покойный американский боксер Мохаммед Али. Как известно, он был признан виновным в отказе от прохождения военной службы в апреле 1967 года во время войны во Вьетнаме.

В настоящее время пока другие детали помилования среди 3 тыс. человек. не уточняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Романа Сущенко.  

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. По словам адвоката Сущенко Марка Фейгина, защита не верит в вероятность его помилования, в то время, когда допускает обмен. При этом сам Сущенко не согласен с приговором и будет обжаловать его в Верховном суде, - пояснил адвокат.


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