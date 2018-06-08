Президент США рассматривает вариант помилования около 3 тыс. человек

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласну заявлению президента США, которое прозвучало сегодня восьмого июня, помилованым может быть покойный американский боксер Мохаммед Али. Как известно, он был признан виновным в отказе от прохождения военной службы в апреле 1967 года во время войны во Вьетнаме.

В настоящее время пока другие детали помилования среди 3 тыс. человек. не уточняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Романа Сущенко.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. По словам адвоката Сущенко Марка Фейгина, защита не верит в вероятность его помилования, в то время, когда допускает обмен. При этом сам Сущенко не согласен с приговором и будет обжаловать его в Верховном суде, - пояснил адвокат.