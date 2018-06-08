Президент США ради Ким Чен Ына сократил пребывание на саммите G7

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что американский лидер покинет саммит в субботу утром, а не во второй половине дня. Из-за этого он пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов.

На всех последующих сессиях Трампа будет представлять его помощник Эверетт Айссенстат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в отеле Capella, который расположен на острове Сентоса в Сингапуре.