12:59 08.06.2018 | Политика | Новости
100196276:labazovych

Президент США ради Ким Чен Ына сократил пребывание на саммите G7

Американский глава государства Дональд Трамп сократил время своего визита на саммит "Большой семерки". В частности, причиной этому является рабочая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент США ради Ким Чен Ына сократил пребывание на саммите G7

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сообщается, что американский лидер покинет саммит в субботу утром, а не во второй половине дня. Из-за этого он пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде, изменению климата и загрязнению океанов.

На всех последующих сессиях Трампа будет представлять его помощник Эверетт Айссенстат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в отеле Capella, который расположен на острове Сентоса в Сингапуре.


Поделиться
Читайте также:
 
Петренко предлагает депутатам сажать злостных "алиментщиков" в тюрьму Гройсман представил в Минфине нового министра Россия нанесла масштабный авиаудар в Сирии, десятки погибших Пашинский требует открыть уголовное дело против Мураева - ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив