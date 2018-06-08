Президент Евросоюза призвал лидеров G7 объединиться для защиты Сенцова

По его словам, осуждение и весь судебный процесс над Сенцовым является тщательно сфабрикованным Кремлем делом. Политические преследование давно уже отошли в прошлое, но не в России, где более 60 граждан продолжают оставаться за решеткой в колониях строгого режима в Сибири.

Для европейского сообщества очень важно поддержать Сенцова, ведь это может помочь спасти ему жизни. Олег Сенцов в 2014 году принимал участие в протестах Евромайдана в Киеве и который выступал против аннексии Крыма Россией, за что и был осужден.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов после трех недель бессрочной голодовки чувствует себя заметно хуже. Состояние стремительно ухудшается, в связи с чем на этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Евросовета Дональд Туск считает, что Соединенные Штаты Америки своими действиями подрывает функционирование