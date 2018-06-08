22:49 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Евросоюза призвал лидеров G7 объединиться для защиты Сенцова

Президент Евросовета Дональд Туск готов лично поддержать инициативу по спасению жизни украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он заявил на брифиге перед журналистами. 

Президент Евросоюза призвал лидеров G7 объединиться для защиты Сенцова

По его словам, осуждение и весь судебный процесс над Сенцовым является тщательно сфабрикованным Кремлем делом. Политические преследование давно уже отошли в прошлое, но не в России, где более 60 граждан продолжают оставаться за решеткой в колониях строгого режима в Сибири. 

Для европейского сообщества очень важно поддержать Сенцова, ведь это может помочь спасти ему жизни. Олег Сенцов в 2014 году принимал участие в протестах Евромайдана в Киеве и который выступал против аннексии Крыма Россией, за что и был осужден. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов после трех недель бессрочной голодовки чувствует себя заметно хуже. Состояние стремительно ухудшается, в связи с чем на этой неделе будет принято решение о принудительном кормлении голодающего. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Евросовета Дональд Туск считает, что Соединенные Штаты Америки своими действиями подрывает функционирование


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