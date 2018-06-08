19:31 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко глубоко убежден, что коррупция является одной из самых больших угроз для нашей страны.

Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины

Об этом он заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Порошенко также добавил, что ему приходиться преодолевать яростное сопротивление на пути борьбы с коррупцией. Кроме этого, лидер страны отметил, что наибольшее сопротивление у него вызвали системы электронных деклараций.

По мнению президента, система электронных деклараций является единственным эффективным средством борьбы с коррупцией, которой требует украинское общество.

"В Украине было ликвидировано "ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров", благодаря внедрению системы ProZorro - системы электронных тендерных государственных закупок", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокуратура Франции по финансовым нарушениям расследует дело генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, которого общественная организация Anticor обвиняет в коррупции. 


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