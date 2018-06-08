Порошенко назвал одну из главных угроз для Украины

Об этом он заявил в ходе встречи со студентами юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Порошенко также добавил, что ему приходиться преодолевать яростное сопротивление на пути борьбы с коррупцией. Кроме этого, лидер страны отметил, что наибольшее сопротивление у него вызвали системы электронных деклараций.

По мнению президента, система электронных деклараций является единственным эффективным средством борьбы с коррупцией, которой требует украинское общество.

"В Украине было ликвидировано "ряд схем, на которых выросло и разбогатело не одно поколение коррупционеров", благодаря внедрению системы ProZorro - системы электронных тендерных государственных закупок", - добавил Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокуратура Франции по финансовым нарушениям расследует дело генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, которого общественная организация Anticor обвиняет в коррупции.