Петренко предлагает депутатам сажать злостных "алиментщиков" в тюрьму

Как заявил в пятницу, 8 июня, во время Часа правительства в парламенте министр, первое, что он предлагает, это увеличение минимального размера алиментов. Второе - введение системы финансовых санкций к должникам, которые уклоняются от уплаты алиментов: за не уплату алиментов более года - 20% штрафа, более двух лет - 30% штрафа, свыше трех лет - 50%.

Следующее - это привлечение к уголовной ответственности тех родителей, которые злостно уклоняются от выполнения своих обязанностей вплоть до лишения свободы и обязанности таких родителей работать в тюрьмах и колониях и платить деньги своим детям. Третье - ограничение или лишение родителей, имеющих долги перед своими детьми, попадать на государственную службу. Еще одна новация - возможность цивилизованным европейским способом выехать с ребенком за границу, тому из родителей, кто проживает с ребенком, без каких-либо разрешений или нотариальных заявлений, - сообщил Петренко, добавив, что предлагается предоставить ребенку, который не получала помощи от одного из своих родителей, возможность не обеспечивать "такого отца и не платить ему алименты".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала действия закона, направленного на усиление ответственности безответственных родителей, которые уклонялись от родительских обязанностей, украинские дети получили 1,6 миллиардов гривен.