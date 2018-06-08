Песков прокомментировал призыв Трампа вернуть Россию в G8

Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне председатель Левой партии Германии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуться к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России. При этом российское правительство считает, что актуальность этого образования с годами падает, так как в меняющейся политической и экономической обстановке стремительно растет значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка". В частности, где Россия принимает активное участие.

В связи с этим Песков в очередной раз отказался от гипотетических рассуждений о том, что Россия вернется к формату G8.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", формат G8 предусматривает соблюдение норм международного права. "Аннексия Крыма представляла собой очевидное нарушение международного права", поэтому исключение России из группы оправданно.