18:12 08.06.2018 | Политика | Новости
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Песков прокомментировал призыв Трампа вернуть Россию в G8

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для их государства с каждым днем вопрос формата "Большой восьмерки" уходит в другую отрасль и становится неактуальным.

Песков прокомментировал призыв Трампа вернуть Россию в G8

Об этом сообщает ТАСС.

Отметим, что накануне председатель Левой партии Германии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что необходимо вернуться к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России. При этом российское правительство считает, что актуальность этого образования с годами падает, так как в меняющейся политической и экономической обстановке стремительно растет значение и актуальность таких форматов, как "Большая двадцатка". В частности, где Россия принимает активное участие.

В связи с этим Песков в очередной раз отказался от гипотетических рассуждений о том, что Россия вернется к формату G8.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"формат G8 предусматривает соблюдение норм международного права. "Аннексия Крыма представляла собой очевидное нарушение международного права", поэтому исключение России из группы оправданно. 


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