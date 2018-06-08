Парубий призвал мировое сообщество бойкотировать ЧМ – 2018 по футболу в России

Согласно словам главы рады, Россия в открытую ведет агрессию против Украины, поэтому он призывает все страны свободного мира и всех граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

Кроме того, Парубий предостерег украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными в плен российских террористов.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США, республиканка Илеана Рос-Лехтинен и демократка Марси Каптур, внесли на рассмотрение совместную двухпартийную резолюцию по России накануне чемпионата мира по футболу, который должен пройти в этой стране.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России. Как утверждают авторы проекта, запрет на трансляцию футбольных матчей станет актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора.