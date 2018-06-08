Олег Ляшко сыграл свадьбу со своей гражданской супругой – ФОТО

Соответствующими снимками торжества главный радикал страны поделился в своих соцсетях.

Кроме того, он опубликовал фото из загса.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!" - написал Ляшко.

Церемония состоялась в одном из загсов Киева. Невеста Росита надела красное платье, а народный депутат под свой костюм подобрал красный галстук.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", свадебная церемония, котороя прошла 19 мая в Виндзорском замке, принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье примерно в 43 миллиона долларов.