Макроэкономическая стабильность: новый министр МВФ рассказала о своих приоритетах в работе

Оксана Маркарова, которая назначена на пост исполнителя обязанностей министра финансов, рассказала о своих приоритетах в работе. Об этом сообщает УНИАН.
Согласно ее словам, она рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором МВФ.
Так, одним из приоритетов она выделила макроэкономическую стабильность и снижение фискальных рисков. Это предполагает углубление отношений с международными партнерами.
И последней своей задачей министр считает поддержку экономического роста за счет реформирования налоговой службы и таможни, создания Службы финансовых расследований, снижения давление на бизнес, широкого обсуждения налогового законодательства и завершения реформы государственных банков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил перед коллективом Министерства финансов нового министра Оксану Маркарову.