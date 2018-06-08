15:31 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Макроэкономическая стабильность: новый министр МВФ рассказала о своих приоритетах в работе

Оксана Маркарова, которая назначена на пост исполнителя обязанностей министра финансов, рассказала о своих приоритетах в работе. Об этом сообщает УНИАН.

Макроэкономическая стабильность: новый министр МВФ рассказала о своих приоритетах в работе

Согласно ее словам, она рассчитывает на углубление сотрудничества Украины с ключевым кредитором МВФ.

Так, одним из приоритетов она выделила макроэкономическую стабильность и снижение фискальных рисков. Это предполагает углубление отношений с международными партнерами.

И последней своей задачей министр считает поддержку экономического роста за счет реформирования налоговой службы и таможни, создания Службы финансовых расследований, снижения давление на бизнес, широкого обсуждения налогового законодательства и завершения реформы государственных банков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил перед коллективом Министерства финансов нового министра Оксану Маркарову.


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