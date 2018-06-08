МВФ проверит на соответствие договоренностям приняты Радой закон об АКС

Международный валютный фонд будет оценивать принятый Верховной Радой Украины закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Об этом в четверг вечером, 7 июня, заявил директор пресс-офиса Международного валютного Джерри Райс. Он также отметил, что сотрудники Фонда выразили обеспокоенность институциональной ролью Министерства финансов Украины после увольнения министра финансов Александра Данилюка.
Напомним, Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.
На его место назначили первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову.
7 июня 2018 года, народные депутаты поддержали создание Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщал УРА-Информ, Венецианская комиссия довольна решением Верховной рады Украины по Антикоррупционному суду. Комиссия считает, что этот шаг свидетельством готовности страны продолжать реформы.