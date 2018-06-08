МВФ проверит на соответствие договоренностям приняты Радой закон об АКС

В Верховной Раде украинские политики достигли договоренности с участниками Венецианской комиссии по проекту закона об Антикоррупционном суде. Ночью с 21 на 22 мая 2018 года о нем пройдут онлайн переговоры с Международным валютным фондом, где окончательно будет принято решение.