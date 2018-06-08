08:21 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Польши обеспечит поддержку Украины на пути к НАТО

Министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак рассказал, что для безопасности Европы, необходимо обеспечить успешную защиту Украины.

МИД Польши обеспечит поддержку Украины на пути к НАТО

Об этом информирует пресс-центр Минобороны Украины.

По его словам, Польша обеспечит поддержку Украину в попытке приблизится к НАТО, это очень важно для Украины, чтобы она оставалась независимым государством.

В Минобороны Польши отметили, что Украина и Польша будут усиливать сотрудничество и чаще проводить встречи представителей государств "для решения всех насущных вопросов".

"Создание бригады является успешным примером многостороннего формата сотрудничества и служит своеобразной моделью в процессе реформирования ВС Украины, согласно стандартам НАТО", - добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.


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