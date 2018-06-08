Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое утром в пятницу, 8 июня, проследовала тяжелая техника с грузом гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста для жителей неподконтрольной правительству Украины части Донбасса.
Об этом сообщает Государственная служба охраны Украины.
Согласно недавно полученным сведениям, тринадцать грузовых автомобилей перевозили продуктовые, гигиенические и медицинские наборы общим весом более 230 тонн.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганскую область национальной гвардией Украины прибыл международный гуманитарный груз из Латвии и Швеции. Сообщается, что за последние два года — это уже седьмой международный груз с гуманитарным имуществом.
Стоит добавить, на этот раз волонтерские организации Латвийской Республики и Швеции собрали и передали жителям украинского Донбасса 12 тонн гуманитарной помощи.