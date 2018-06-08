Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Об этом сообщает Государственная служба охраны Украины.

Согласно недавно полученным сведениям, тринадцать грузовых автомобилей перевозили продуктовые, гигиенические и медицинские наборы общим весом более 230 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганскую область национальной гвардией Украины прибыл международный гуманитарный груз из Латвии и Швеции. Сообщается, что за последние два года — это уже седьмой международный груз с гуманитарным имуществом.

Стоит добавить, на этот раз волонтерские организации Латвийской Республики и Швеции собрали и передали жителям украинского Донбасса 12 тонн гуманитарной помощи.