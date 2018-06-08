Гройсман рассказал об убыточных государственных шахтах

Согласно словам главы правительства, в последнее время государственные шахты Украины были брошены на произвол судьбы. Люди работают в ужасных условиях и получают копейки за свой труд, при том, что тонна добычи угля стоит больше, чем на частных шахтах.

Вариантом выхода из такой ситуации Гройсман называет привлечение средств на модернизацию государственных шахт.

"Возможно и привлечение частного капитала, чтобы люди нормально получали работу, а государство - уголь, который нам крайне необходим. Вы же не думаете, что я доволен тем, что мы его импортируем?"

По мнению Гройсмана, пока будет длиться привлечения средств и модернизация шахт, государство будет дотировать шахты.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил выделение государственным шахтам гарантии по кредитам более чем на один млрд гривен. Отмечается, что нардепы учли предложение Минэнерго предоставить в текущем 2018 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств.