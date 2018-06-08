Гройсман представил в Минфине нового министра

Сегодня, восьмого июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил перед коллективом Министерства финансов нового министра Оксану Маркарову.
Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Отмечается, что Оксана Маркова в данное время будет исполнять обязанности министра финансов. Накануне ее кандидатуру единогласно поддержало украинское правительство.
"Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы!" - написал премьер.
Добавим, с сегодняшнего дня новый министр преступила к исполнению своих обязанностей
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение о возложении ответственности за исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. Данное решение было единогласно утверждено на внеочередном заседании правительства страны.