Гройсман представил в Минфине нового министра

Об этом глава правительства сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что Оксана Маркова в данное время будет исполнять обязанности министра финансов. Накануне ее кандидатуру единогласно поддержало украинское правительство.

"Терпения и выдержки новому руководителю. Впереди много работы!" - написал премьер.

Добавим, с сегодняшнего дня новый министр преступила к исполнению своих обязанностей

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины принял решение о возложении ответственности за исполнение обязанностей министра финансов Украины на первого заместителя министра Оксану Маркарову. Данное решение было единогласно утверждено на внеочередном заседании правительства страны.