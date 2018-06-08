Евросоюз и НАТО создали систему уведомлений о кибератаках

Об этом говорится на сайте НАТО.

Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе, между НАТО и ЕС были достигнуты соглашения по 74 направлениям сотрудничества. В частности, стороны договорились о системы кибербезопасности и военному сотрудничеству.

Вместе с тем Столтенберг отметил, что наконец-то две организации обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ. Также енеральный секретарь НАТО подчеркнул, что стороны будут проводить подготовку и учения по противодействию гибридным угрозам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель.

Будет проведена встреча партнеров по операции "Решительная поддержка". Нужно будет посмотреть, в каком формате мы проведем встречу на этом саммите. Но, в любом случае, Порошенко будет приглашен, - повторил генсек организации, отвечая на вопрос, состоится ли "на полях" саммита заседание комиссии НАТО-Украина на высшем уровне.