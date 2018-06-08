21:54 08.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Данилюк "потянул" за собой свою команду сотрудников Минфина

Экс-министр финансов Александр Данилюк подтвердил информацию о том, что его команда экспертов и финансовых специалистов также вслед за ним покинет стены Министерства финансов Украины. 

Данилюк

Об этом чиновник заявил в эфире радио "Громадське".

По его словам, слаженная команда сотрудников и экспертов прежде всего опиралась на профессионализм и многолетний опыт в проведении финансовой политики в Украине. В отсутствии Данилюка, люди просто не смогут оказать должное сопротивление непоследовательной и волюнтаристской политике Кабмина. 

Отметим, что вместе с Александром заявления об увольнении подали Юрий Буца, Сергей Марченко, Яна Бугримова, которая, по заверениям самого Данилюка, в принципе является сильнейшим кандидатом на его вакантный пост. Таким образом, на следующей неделе могут представить возможный список кандидатов на пост министра финансов Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная рада Украины одобрила представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. За соответствующее предложение главы ВР Андрея Парубия проголосовали со второго раза 240 нардепов.


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