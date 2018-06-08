Данилюк "потянул" за собой свою команду сотрудников Минфина

Об этом чиновник заявил в эфире радио "Громадське".

По его словам, слаженная команда сотрудников и экспертов прежде всего опиралась на профессионализм и многолетний опыт в проведении финансовой политики в Украине. В отсутствии Данилюка, люди просто не смогут оказать должное сопротивление непоследовательной и волюнтаристской политике Кабмина.

Отметим, что вместе с Александром заявления об увольнении подали Юрий Буца, Сергей Марченко, Яна Бугримова, которая, по заверениям самого Данилюка, в принципе является сильнейшим кандидатом на его вакантный пост. Таким образом, на следующей неделе могут представить возможный список кандидатов на пост министра финансов Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная рада Украины одобрила представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины. За соответствующее предложение главы ВР Андрея Парубия проголосовали со второго раза 240 нардепов.