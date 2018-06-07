12:50 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроекта о нацбезопасности примут в ближайшее время, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что во время ближайшей пленарной недели в Верховной Раде Украины должно произойти принятие законопроекта о национальной безопасности.

Законопроекта о нацбезопасности примут в ближайшее время, - Турчинов

Соответствующее заявление он сделал во время IX Национального экспертного форума в Киеве.

Он высказал надежду, что в скорейшее время, в парламенте выйдет утвердить закон о Национальной безопасности страны. Секретарь СНБО допускает, что это произойдет на ближайшей парламентской неделе.

Турчинов пояснил, что принятый закон фактически предоставляет переход на европейскую модель общего сектора безопасности и обороны. Как добавляет чиновник, что также данный закон обеспечивает весомый гражданский контроль за силовыми структурами.

В СНБО подготавливают решение о либерализации экспорта и ввоза для изготовителей вооружения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские разведчики фиксирует активную концентрацию российских войск на границе с Украиной, как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.


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