17:15 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР поддержала обращение к иностранным парламентам относительно приговора Сущенко

На заседании депутаты Верховной рады Украины утвердили проект постановления №8446 по делу политического заключенного Романа Сущенко "Об обращении к парламентам других стран, парламентским ассамблеям международных организаций, мировых лидеров и международного сообщества...".

ВР поддержала обращение к иностранным парламентам относительно приговора Сущенко

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление касается противоправного приговора Московского городского суда от 4 июня 2018 по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко.

За проект отдало свои голоса 238 нардепов. Указано, что Верховная рада Украины выражает решительный протест из-за приговора журналисту Роману Сущенко к 12 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Также в постановлении прописано, что приговор Московского городского суда в этом деле основывается на фальсификации доказательств и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и продолжением политически мотивированных преследований граждан Украины.

Украинский парламент требует от России скорейшей остановки целенаправленного игнорирования прав и свобод человека, отмены незаконное решение по делу Сущенко, предоставления возможности его беспрепятственного возвращения в Украину. Депутаты призывают международные организации осудить агрессивную политику Кремля и усилить давление с целью прекращения политически мотивированных преступлений и преследований граждан Украины и освобождения других политических заключенных.

Рада призвала ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с продолжением ней нарушений прав человека и политических преследований. Также депутаты прост международное сообщество помочь привлечь к ответственности всех лиц, причастных к системным нарушениям прав человека Россией.

Председатель парламента Андрей Парубий, согласно постановлению, должен обеспечить передачу текстового обращения к парламентам заграничных стран, парламентским ассамблеям международных организаций и мировым лидерам. Документ вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политический заключенный журналист Роман Сущенко в свой профессиональный праздник, шестого июня 2018 года, направил 16-й рисунок из российской тюрьмы.


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