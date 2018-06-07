15:30 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховной Раде убрать ограничения по инвестициям в оборонные предприятия

Верховной Раде Украины поступило предложение о ликвидации каких-либо ограничений по инвестициям и приватизации украинских оборонных государственных предприятий.

Верховной Раде убрать ограничения по инвестициям в оборонные предприятия

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время IX Национального Экспертного Форума в Киеве.

По словам Турчинова, пересмотрены взгляды на украинский оборонно-промышленный комплекс. Совет национальной безопасности и обороны готов инициировать перед Верховной Радой законодательные акты о снятии ограничений по инвестициям и приватизации украинских оборонных государственных предприятий.

Также он добавил, что в Совет готовы идти и заинтересованы в том, чтобы инвесторами были украинские стратегические союзники, то есть конкретно страны блока НАТО

До этого он отмечал, что сегодня больше половины государственного оборонного заказа выполняют частные компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что во время ближайшей пленарной недели в Верховной Раде Украины должно произойти принятие законопроекта о национальной безопасности.


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