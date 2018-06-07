Верховная Рада принята закон об Антикоррупционном суде

За соответствующее решение отдали свои голоса 315 народных депутатов. При этом, призывая проголосовать за документ глава праламента Андрей Парубий назвал момент историческим, а президент Украины Петр Порошенко - победой парламента и правительства во главе с премьер-министром Владимиром Грйойсманом.

Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности, - говорится в пояснительной записке к проекту.

Так на должность судьи антикоррупционного суда гражданин Украины может быть назначен, если он соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи, предусмотренным законом "О судоустройстве и статусе судей", а также обладает знаниями и практическими навыками, необходимыми для осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией и соответствует одной из следующих условий:

имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет;

имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее семи лет;

имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения как минимум семь лет имеет совокупный стаж (опыт) указанной в пунктах 1 - 3 настоящей части работы (профессиональной деятельности) не менее семи лет.

Не может быть назначено судьей Высшего антикоррупционного суда лицо, которое в течение десяти лет, предшествующих назначению работало или проходило службу в органах прокуратуры, внутренних дел, Национальной полиции, Государственном бюро расследований, других правоохранительных органах (органах правопорядка), налоговой милиции, Службы безопасности Украины , таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро, Национальном агентстве по предотвращению коррупции, Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными и от коррупционных и других преступлений, Антимонопольном комитете Украины, Счетной палате.

Также не может быть назначен человек, занимавший политические должности, имевший представительский мандат; в течение последних пяти лет входивший в состав руководящих органов политической партии или находившийся в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения; входивший в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Кроме того, не может стать судьей антикоррупционного суда лицо, которое было членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины или Высшего совета юстиции до вступления в силу закона "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине"; входило в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок к созданию электронной системы закупок в соответствии с законом "О публичных закупках"; которое согласно приговору суда, вступившему в законную силу, было лишено права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления (кроме лиц, которые были реабилитированы), независимо от снятия или погашения такой судимости, или которое имело судимость за совершение любого умышленного преступления, независимо от снятия или погашения такой судимости.

Судьям антикоррупционного суда предоставляются дополнительные гарантии обеспечения их личной безопасности и личной безопасности членов их семей, близких лиц и сохранения их имущества. Такому судье, а в случае необходимости по его заявлению также членам его семьи предоставляется круглосуточная охрана.

По заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда круглосуточная охрана может предоставляться также его близким лицам. По заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда осуществляется круглосуточная охрана личного или служебного жилья судьи. Жилье судьи Высшего антикоррупционного суда оснащается охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации. Охрану судьи Высшего антикоррупционного суда, членов его семьи, а также охрану жилища судьи обеспечивает Служба судебной охраны.

С целью содействия ВККСУ в установлении для целей квалификационной оценки соответствия кандидатов на должности судей антикоррупционного суда критериям профессиональной этики, добродетели, наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, образуется Общественный совет международных экспертов. При этом Общественный совет добродетели, созданный и осуществляющий деятельность в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", на время деятельности Общественного совета международных экспертов не привлекается к установлению соответствия кандидатов на должности судей антикоррупционного суда предусмотренным законом критериям целей квалификационного оценивания.

В совет войдут шесть членов (сначала планировалось семь). Размер вознаграждения члена Общественного совета международных экспертов устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Члены Общественного совета международных экспертов, которые постоянно не проживают на территории Украины, имеют право на компенсацию расходов на проживание в Украине и переезд.

В частности, вето совета международных экспертов при назначении судей смогут преодолеть большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) и совета международных экспертов. Но с обязательным условием, что в это большинство входит не менее половины членов совета международных экспертов (то есть, не менее трех человек).

Накануне, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, который является профильным поддержал окончательную редакцию закона о Высшем антикоррупционном суде

Соответствующее решение поддержали 12 членов комитета. При этом народный депутат Леонид Емец заявил, что право вето для международных экспертов, что стало камнем преткновения в переговорах с международными партнерами, в том числе с МВФ, в отношении кандидатур на должность судьи Антикоррупционного суда в соответствующем законопроекте сохраняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Отмечается, что всего в законопроекте 1927 поправок.