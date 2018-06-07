Венецианская комиссия довольна решением украинского парламента

Комиссия считает, что этот шаг свидетельством готовности страны продолжать реформы. Как заявил в четверг, 7 июня, президент комиссии Джанни Букиккио, он с большим удовольствием и с большой радостью узнал о сегодняшнем решении Верховной рады. Принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии.

Я хотел бы поздравить членов украиснкого парламента с сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствовал принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции, - отметил Букиккио, добавив, что призвал всех причастных обеспечить быстрое формирование суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июня 2018 года, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За соответствующее решение отдали свои голоса 315 народных депутатов.