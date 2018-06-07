20:59 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венецианская комиссия довольна решением украинского парламента

Венецианская комиссия довольна сегодняшний решением Верховной рады Украины по Антикоррупционному суду.

Венецианская комиссия довольна решением украинского парламента

Комиссия считает, что этот шаг свидетельством готовности страны продолжать реформы. Как заявил в четверг, 7 июня, президент комиссии Джанни Букиккио, он с большим удовольствием и с большой радостью узнал о сегодняшнем решении Верховной рады. Принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии.

Я хотел бы поздравить членов украиснкого парламента с сегодняшним голосованием и благодарю всех, кто способствовал принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла ​​коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ и европейской интеграции, - отметил Букиккио, добавив, что призвал всех причастных обеспечить быстрое формирование суда и предоставить ему соответствующие средства для функционирования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 июня 2018 года, Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. За соответствующее решение отдали свои голоса 315 народных депутатов.


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