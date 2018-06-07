12:30 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России могут инсценировать атаки на самих себя, - Грицак

Правительство Российской Федерации может тщательно продумать в свою же сторону стратегию внутренних нападений в скорейшем времени.

В России могут инсценировать атаки на самих себя, - Грицак

Об этом рассказал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью немецкой газете Bild.

Глава СБУ подчеркнул, что руководство Кремля может на многое пойти для того, чтобы подставить Украину в глазах международных организаций, которые сейчас на ее стороне.

Грицак заявил, что его не удивит, если Россия будет направлять свои действия в сфере дестабилизации ситуации в собственном государстве только для того, чтобы в дальнейшем положить вину на Украину.

Он отметил, что агрессор способен на все, в том числе на инсценировку атак в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на украинское правительство или граждан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак направил документальные доказательства военных преступлениях России в руки Курту Волкеру.


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