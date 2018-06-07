09:33 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде обещают сегодня принять закон об антикоррупционном суде

Верховная рада Украины на пленарном заседании, седьмого июня, может принять закон о Высшем антикоррупционном суде.

В Раде обещают сегодня принять закон об антикоррупционном суде

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что в повестке дня также зарегистрировано определение кандидатуры от Верховной рады в состав комиссии внешнего контроля по независимой оценке эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, нардепы могут ратифицировать соглашение с Францией об официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине. Также может быть рассмотрено изменение в некоторые законы по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией. В частности в США призвали создать антикоррупционный суд.


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