В парламенте не поддержали представление генпрокурора на Пономарева

Регламентный комитет парламента Украины не подтвердил представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении одобрения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева, который состоит в депутатской группе "Воля народа".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Участники комитета охарактеризовали представление на Пономарева как необоснованное.
Луценко подписал представление на Пономарева в мае текущего 2018 года в связи с препятствованием деятельности представителей средств массовой информации интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменяри-инфо".
Луценко заявил, что в данный момент присутствует достаточно оснований полагать, что народный депутат Александр Пономарев допустил уголовное правонарушение по статье за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник четвертого июня, в Брюсселе примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги".