В парламенте не поддержали представление генпрокурора на Пономарева

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники комитета охарактеризовали представление на Пономарева как необоснованное.

Луценко подписал представление на Пономарева в мае текущего 2018 года в связи с препятствованием деятельности представителей средств массовой информации интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменяри-инфо".

Луценко заявил, что в данный момент присутствует достаточно оснований полагать, что народный депутат Александр Пономарев допустил уголовное правонарушение по статье за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник четвертого июня, в Брюсселе примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформы и дальнейшие шаги".