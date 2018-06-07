В Конгресс США призывают принять резолюцию о нарушении РФ международных норм накануне ЧМ-2018

В преддверие чемпионата мира по футболу, который должен пройти в этой стране, они требуют осудить нарушение международных законов и отступление от ценностей Международной федерации футбола.

При этом, среди указанных в резолюции фактов нарушений значится вторжение в Украину; задокументированные случаи нарушения прав человека;

арест и отправка в тюрьму политических активистов и журналистов.

Вместе с тем автор документа Каптур пояснил, что по мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл осуществляемую Россией и продолжающуюся кампанию дезинформации, вмешательства в выборы, попрание прав человека и насилие в разных точках мира.

Она уверена, что следует объединиться против "сил тирании" и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу лишь "богатым олигархам - друзьям Путина".

Нужно постараться обязательно сделать так, чтобы режим Путина нес ответственность и призвать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий, - поддержала коллегу республиканка Рос-Лехтинен. Инициативу обеих политиков поддержал и член комитета Нижней палаты по международным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России.