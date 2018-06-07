В Афганистане первый раз огласили прекращение огня с "Талибаном"

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что введенное перемирие не распространяется на остальные группировки, среди которых "Исламское государство".

Данное решение было принято в связи с тем, что во время совещания исламских священнослужителей на текущей неделе была оглашена так званая ​​фетва - постановление о запрете подрыва смертников.

Клерики также призывали к остановке боевых действий с "Талибаном". В ответ Гане поддержал такую рекомендацию и официально объявил о временном введении режима тишины на две недели, до 20 июня 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане на востоке Кабула из-за детонации придорожной мины пострадала группа археологов.