19:50 07.06.2018 | Политика | Новости
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В Афганистане первый раз огласили прекращение огня с "Талибаном"

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани сегодня, седьмого июня 2018 года, первый раз заявил о абсолютном прекращении огня с талибами, которое будет длится до окончания месяца мусульманского поста.

В Афганистане первый раз огласили прекращение огня с

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что введенное перемирие не распространяется на остальные группировки, среди которых "Исламское государство".

Данное решение было принято в связи с тем, что во время совещания исламских священнослужителей на текущей неделе была оглашена так званая ​​фетва - постановление о запрете подрыва смертников. 

Клерики также призывали к остановке боевых действий с "Талибаном". В ответ Гане поддержал такую рекомендацию и официально объявил о временном введении режима тишины на две недели, до 20 июня 2018 года. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Афганистане на востоке Кабула из-за детонации придорожной мины пострадала группа археологов.


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