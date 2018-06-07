Участие в НАТО - это не скорая перспектива для Украины, - Турчинов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время IX Национального Экспертного Форума в Киеве.

Речь идет о вызовах сегодняшнего дня. По словам Турчинова, в отличие от парадигмы минувшего века, парадигма современности - это гонка вооружений и увеличение ядерных потенциалов, готовность выяснять все вопросы за счет силы. Он подчеркнул, что в этих условиях у Украины нет другого пути, как установить для себя приоритет - реализация оружия сдерживания.

Как отметил чиновник, пока Украина не стала членом НАТО, и это не скорая перспектива, поэтому стране придется защищать себя самой, в том числе, от весомой агрессии РФ.

Турчинов заявил, что именно важность создания мощного оружия, способного ликвидировать врага на любом расстоянии, способного сдерживать его агрессивные порывы - это для Украины серьезная задача. Он добавил, что никто не имеет ни юридического, ни морального права отрицать внедрение этой задачи со стороны Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Североатлантический альянс опроверг запрос Катара стать полноценным членом НАТО.