Совбез ООН принял заявление по ситуации в Украине

Совбез призвал все стороны конфликта выполнять минские соглашения. Об этом говорится в заявлении ООН, принятом в среду, 6 июня. Вместе с тем это первое решение Совбеза по Украине с 2015 года.

Документ подготовила Франция при поддержке Германии. Ему присвоен статус заявления председателя, что считается вторым по значимости официальным документом Совбеза после резолюции.

Документ на заседании зачитывал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, который сейчас по ротации занимает пост председателя организации.

В документе, в частности, напоминается о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Франция выступает против быстрого пересмотра европейской политики санкций, введенных против России за ее агрессию в отношении Украины.