10:41 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совбез ООН осудил новое обострение на Донбассе

Совет Безопасности ООН раскритиковал новое обострение боевых действий на Донбассе с применением запрещенного тяжелого оружия и выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав стороны к имплементации минских соглашений.

Совбез ООН осудил новое обострение на Донбассе

Об этом говорится в принятом заявлении председателя СБ ООН.

Отмечается, что это оказывает существенное влияние на безопасность гражданского населения.

Так, Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно с использованием тяжелого оружия, запрещенного минскими соглашениями, что повлекло трагические гибели, в том числе среди мирных жителей.

В этой связи Совбез призвал к выполнению обязательств по разоружению и немедленному выводу тяжелого вооружения в соответствии с минскими соглашениями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 33 раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ. На Луганском направлении около поселка Крымское, а также на Горловском КПП в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское противник применил 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.


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