11:17 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100196155:nastya

Раде удалось внести все поправки к законопроекту об антикоррупционном суду

Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде.

Раде удалось внести все поправки к законопроекту об антикоррупционном суду

Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Отмечается, что всего в законопроекте 1927 поправок.

По словам спикера парламента, завершена сложная дискуссия во всех правках. Кроме того, в зал прибыл премьер-министр Владимир Гройсман и автор законопроекта президент Украины Петр Алексеевич Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией. В частности в США призвали создать антикоррупционный суд. По ее мнению, создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Программа энергосбережения не заработает без ОСМД, - Т. Монтян Порошенко призвал фракцию БПП проголосовать за антикоррупционный суд - ФОТО Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена Совбез ООН осудил новое обострение на Донбассе
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив