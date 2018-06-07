Раде удалось внести все поправки к законопроекту об антикоррупционном суду

Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Отмечается, что всего в законопроекте 1927 поправок.

По словам спикера парламента, завершена сложная дискуссия во всех правках. Кроме того, в зал прибыл премьер-министр Владимир Гройсман и автор законопроекта президент Украины Петр Алексеевич Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией. В частности в США призвали создать антикоррупционный суд. По ее мнению, создание действительно независимого антикоррупционного суда является важнейшим шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований, и отказаться от коррупции, которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине.