15:21 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада поддержала представление Гройсмана об увольнении Данилюка

Сегодня, седьмого июня, Верховная рада Украины одобрила представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Рада поддержала представление Гройсмана об увольнении Данилюка

Об этом сообщается на сайте парламента, соответствующее решение поддержали 254 нардепа.

Стоит добавить, что ради голосования за увольнение министра нардепы продлили утреннее заседание Верховной рады. Так, за соответствующее предложение главы ВР Андрея Парубия проголосовали со второго раза 240 нардепов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду  представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Отметим, что сейчас в Раде зарегистрирован проект постановления №8433.

В частности, Гройсман отметил, что Данилюк "после спровоцированного им конфликта на заседании правительства позволил себе действия, которые несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".


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