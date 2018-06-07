21:15 07.06.2018 | Политика | Новости
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Путин заявил, что еще не думал об обмене Вышинского на Сенцова

Президент России Владимир Путин пока не думал о возможном обмене российского журналиста Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Путин заявил, что еще не думал об обмене Вышинского на Сенцова

По его мнению их дела не сопоставимы. Как заявил глава российского государства в четверг, 7 июня во время "прямой линии"в Москве, он надеется дробится освобождение Вышинского. в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят.

Сравнивая дела Вышинского и Сенцова, Путин заметил, что российского журналиста "задержали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", Сенцов был задержан в Крыму "не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, подготовку взрыва, от которого могли пострадать конкретные люди".

Наплмним, как сообщал УРА-Информ, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевском офисе агентства "РИА Новости Украина" и задержала руководителя агентств Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили у Вышинского паспорт гражданина Российской Федерации. Всего сотрудники СБУ провели пять обысков в помещениях "РИА Новости Украина", а также у лиц, причастных к деятельности российского издания.


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