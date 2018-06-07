Путин заявил, что еще не думал об обмене Вышинского на Сенцова

По его мнению их дела не сопоставимы. Как заявил глава российского государства в четверг, 7 июня во время "прямой линии"в Москве, он надеется дробится освобождение Вышинского. в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе украинские власти сегодня зависят.

Сравнивая дела Вышинского и Сенцова, Путин заметил, что российского журналиста "задержали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", Сенцов был задержан в Крыму "не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, подготовку взрыва, от которого могли пострадать конкретные люди".

Наплмним, как сообщал УРА-Информ, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевском офисе агентства "РИА Новости Украина" и задержала руководителя агентств Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили у Вышинского паспорт гражданина Российской Федерации. Всего сотрудники СБУ провели пять обысков в помещениях "РИА Новости Украина", а также у лиц, причастных к деятельности российского издания.