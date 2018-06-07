Путин угрожает тяжелыми последствиями за "военные провокации Украины"

Об этом сообщает ТАСС.

Президент высказал надежду, что до таких провокаций дело не коснется, а если это произойдет, то будет иметь очень весомые последствия для украинской государственности в общем.

Путин рассчитывает, что такого не случится, но также заявил, что население Донбасса невозможно запугать.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в свою очередь отмечал, что российская Федерация может дестабилизировать ситуацию в себя, чтобы впоследствии обвинить в этом Украину. Также профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия спешно готовится к открытию ЧМ и извлечению разнообразной прибыли от грандиозного спортивного события.