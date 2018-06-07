16:30 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путин угрожает тяжелыми последствиями за "военные провокации Украины"

Действующий лидер Российской Федерации Владимир Путин пригрозил тяжелыми наказаниями за военные провокации Украины в ходе предстоящего Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Путин угрожает тяжелыми последствиями за

Об этом сообщает ТАСС.

Президент высказал надежду, что до таких провокаций дело не коснется, а если это произойдет, то будет иметь очень весомые последствия для украинской государственности в общем.

Путин рассчитывает, что такого не случится, но также заявил, что население Донбасса невозможно запугать.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в свою очередь отмечал, что российская Федерация может дестабилизировать ситуацию в себя, чтобы впоследствии обвинить в этом Украину. Также профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия спешно готовится к открытию ЧМ и извлечению разнообразной прибыли от грандиозного спортивного события.


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