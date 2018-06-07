Путин пригрозил "тяжелыми последствия для Украины" в случае попытки освободить Донбасс

Как заявил в четверг, 7 июня, глава российского государства во время общения с россиянами во время "прямой линии", он надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится это будет иметь очень тяжелые последствия.

При этом он заявил, что России оказывает обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать и дальше. Происходящее на этих территориях "печально", и это говорит о том, что "действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему".

"Как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду, считать людей своими гражданами и подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители?", - в очередной раз приврал своим гражданам российский президент, добавив, ОБСЕ фиксирует увеличение количества обстрелов именно со стороны украинской армии.

При этом Путин заявил, что будет смотреть, как ситуация будет развиваться и пообещал сделаем все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договорённостей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки среду, 6 июня, боевики 25 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом дважды противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения.