13:15 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет поддержал окончательную редакцию законопроекта об Антикоррупционном суде

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, который является профильным, в четверг, 7 июня, поддержал окончательную редакцию закона о Высшем антикоррупционном суде.

Профильный комитет поддержал окончательную редакцию законопроекта об Антикоррупционном суде

За соответствующее решение проголосовали 12 членов комитета. При этом народный депутат Леонид Емец заявил, что право вето для международных экспертов, что стало камнем преткновения в переговорах с международными партнерами, в том числе с МВФ, в отношении кандидатур на должность судьи Антикоррупционного суда в соответствующем законопроекте сохраняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Отмечается, что всего в законопроекте 1927 поправок.


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