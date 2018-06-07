Президент Украины выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд

Об этом свидетельствуют официальные источники РБК-Украины в парламенте.

По предварительной информации, президент на утро четверга прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции "Блока Петра Порошенко".

"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.

Стоит добавить, что в 09:00 также началось заседание фракции "Народный фронт"

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд. По его словам, он принят для себя такое решение. Если парламент не примет закон об этом суде, справедливой и независимом, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку, - заявил Гройсман.