09:58 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд

Глава украинского государства Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд.

Президент Украины выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд

Об этом свидетельствуют официальные источники РБК-Украины в парламенте. 

По предварительной информации, президент на утро четверга прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции "Блока Петра Порошенко".

"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.

Стоит добавить, что в 09:00 также началось заседание фракции "Народный фронт"

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд. По его словам, он принят для себя такое решение. Если парламент не примет закон об этом суде, справедливой и независимом, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку, - заявил Гройсман.


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