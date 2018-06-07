Правительство Катар посягнуло на владение российскими С-400

Об этом заявил посол страны в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя, как передают росийские СМИ.

Дипломат утверждает, что в Катаре подтверждают принцип суверенитета государств и их права оборонять себя и заключать законные сделки с другими странами. Таким образом, даже если заявление Саудовской Аравии было правдой, то его отвергают полностью.

Аль-Аттыйя добавил, что мир не живет в «эпоху закона джунглей, основанного на угрозах», поэтому никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела стран.

В июне французская газета Le Monde писала, что власти Саудовской Аравии пригрозили Катару применением силы в случае, если Доха приобретет С-400. Они сообщили Франции, что готовы в том числе провести "военную акцию", чтобы уничтожить данные системы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Североатлантический альянс опроверг запрос Катара стать полноценным членом НАТО.