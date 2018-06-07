Порошенко призвал фракцию БПП проголосовать за антикоррупционный суд - ФОТО

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Как заявил глава украинского государства, законопроект об антикоррупционном суде нужен в первую очередь Украине, а не только нашим партнерам.

"Закон должен отвечать в первую очередь Конституции, поскольку Украина - суверенное государство, а также учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии", - сообщила Геращенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Украину провести реформы для борьбы с коррупцией. В частности в США призвали создать антикоррупционный суд.