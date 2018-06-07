13:58 07.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Петренко объяснил условия отбора судей в антикоррупционный суд

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей.
 

Петренко объяснил условия отбора судей в антикоррупционный суд

Такое заявление он сделал во время заседания комитета Верховной рады по вопросам правовой политики.

Согласно словам Петренко, в течение многих дней продолжалась дискуссия по совершенствованию закона. Речь шла о том, чтобы международные эксперты получили решающее право при отборе кандидатов в этот суд. В случае, если это произойдет, то в совета международных экспертов будет доступ к досье кандидатов на должности судей с начала приема судей.

"Эксперты имеют право решающего голоса, чтобы кандидат, который не соответствует критериям, прекратил свое участие в конкурсе", - добавил министр.

Вместе с тем он заявил, что эксперты и члены ВККСУ будут иметь право проводить собеседования с кандидатами на должности судей в антикоррупционный суд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде.


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