Петренко объяснил условия отбора судей в антикоррупционный суд

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей.
Такое заявление он сделал во время заседания комитета Верховной рады по вопросам правовой политики.
Согласно словам Петренко, в течение многих дней продолжалась дискуссия по совершенствованию закона. Речь шла о том, чтобы международные эксперты получили решающее право при отборе кандидатов в этот суд. В случае, если это произойдет, то в совета международных экспертов будет доступ к досье кандидатов на должности судей с начала приема судей.
"Эксперты имеют право решающего голоса, чтобы кандидат, который не соответствует критериям, прекратил свое участие в конкурсе", - добавил министр.
Вместе с тем он заявил, что эксперты и члены ВККСУ будут иметь право проводить собеседования с кандидатами на должности судей в антикоррупционный суд.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная рада Украины сегодня, седьмого июня, рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде.