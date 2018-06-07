Парламент сегодня должен ратифицировать соглашение о закупке французских вертолетов для МВД

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью украинским журналистам.

По его словам сегодня, седьмого июня текущего 2018 года, на повестке дня в парламенте стоит рассмотрение вопроса о ратификации соглашения между правительством Франции и правительством Украины о данной закупке. Стоимость проекта расценивают в 555 млн евро.

Министр пояснил, что эти средства государство получает путем заимствования - через государственное казначейство Франции и консорциум французских банков. Он подчеркнул, что это заимствование - 4,25% годовых и значительно ниже суверенных бондов, которые страна занимает в мире.

Украина их получает по очень хорошим стоимость и почти мгновенно. Так, за 3,5 года целый пул вертолетов будет обеспечивать новую систему безопасности в государстве.

Как утверждает Аваков, по итогам такой закупки станет доступной быстрая эвакуация населения, попавших в чрезвычайную ситуацию. Также вертолеты для полиции и ГСЧС поднимут уровень безопасности. Чиновник сообщил о придуманном слогане: "Вы - в безопасности, пока мы - в небе".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей нужно запретить голосование на парламентских выборах.